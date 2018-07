Trucker ontkent van smokkel Afghanen te hebben geweten

De marechaussee trof de Afghanen aan in een speciaal gebouwde houten kooi tussen pallets vol groente en fruit. De passagiers konden in de vrachtwagen komen via een gat in de bodem van de trailer. ,,Mensen verbergen in een ongekoelde vrachtwagen tussen groente en fruit leidde al eerder tot dodelijke ongelukken door zuurstofgebrek. Mensensmokkelaars als deze verdachte zijn daarvoor verantwoordelijk, doordat ze voor eigen financieel gewin het systeem instant houden’’, zei officier van justitie mr. M. Luipen vanochtend in de Rotterdamse rechtbank.

Fruitgroothandel

De chauffeur verklaarde niets te hebben geweten van het mensentransport. Hij zei de lading voor ene ‘Ali’ bij de Fruitgroothandel in de Spaanse Polder in Rotterdam te hebben opgehaald. Van de bouw van de bergruimte had Robert V. naar zijn zeggen niks gemerkt. ,,De 26 pallets fruit waren bestemd voor een varkensvoerproducent in Engeland, dus er hoefde niet gekoeld te worden. Zelf heb ik de trailer aangeveegd en de eerste pallets erin gezet. Later ook de laatste twee en toen heb ik afgesloten. Ik heb niks vreemds gemerkt’’, vertelde de nu als pakketbezorger werkende verdachte de rechters.

Fruittransport

Op beveiligingsbeelden van de groothandel is te zien dat meerdere mensen rond de vrachtwagencombinatie actief zijn in de zeven uur dat Robert V. op het terrein was. ,,Ik sliep vaak in de wagen, maar mij is niets opgevallen’’, hield hij vol.

Na veertien als chauffeur in loondienst te hebben gewerkt was de Hagenaar werkloos geworden. In zijn stamkroeg in Zoetermeer zou hij de opdrachtgever van het ‘fruittransport’ hebben ontmoet, waar hij zelf een trekker en trailer voor huurde. Uitspraak over 14 dagen.