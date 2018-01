Try-out Patrick Laureij in 9 minuten uitverkocht

Column 'Mensen praten niet meer met elkaar, dan ga je schelden'

12:34 Ik zit aan de leestafel in Hotel New York. Iemand vraagt: ,,Is deze stoel nog vrij?'' Ik kijk op en knik. De man gaat zitten. Hij pakt het AD Magazine uit het tijdschriftenrek. Op de cover staat acteur en presentator Eric Corton. De helft van hem, om precies te zijn. Ik ga verder met het stuk van Martin Sommer in de Volkskrant over, onder meer, schelden en pesten online.