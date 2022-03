Tunahan Kuzu (Denk) wordt raadslid in Rotterdam: ‘Zoveel stemmen, dat kan ik niet negeren’

,,Dat zijn zoveel stemmen, dat kan ik niet negeren", zegt Kuzu. ,,Ik was dit niet van plan, maar ik vind het een grote eer dat zoveel mensen op me gestemd hebben.” Hij wil het raadswerk gaan combineren met zijn rol als Kamerlid. ,,Ik woon op loopafstand van het stadhuis. Het wordt best even aanpassen, maar het is te combineren.”

Lees ook Play PREMIUM Hoe het idealistische Nida het gevecht om de kiezer verloor van Denk - en ermee stopt

Kuzu zette de stap zelf vier jaar geleden ook al. Ook toen kreeg hij als lijstduwer een groot aantal voorkeurstemmen. De partij liet toen meteen weten dat Kuzu ‘tijdelijk’ zitting zou nemen in de raad. Hij wilde de nieuwe fractie van Denk toen een ‘vliegende start’ geven. Het is nog niet duidelijk of het nu weer om een tijdelijke rol gaat. ,,We gaan zien wat de tijd ons zal brengen”, zegt Kuzu daarover.

Alles teruglezen over de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam? Dat kan hier!

Wethouder

Denk haalde vorige week vier zetels, net zoveel als vier jaar geleden. Lijsttrekker Faouzi Achbar sprak al uit dat zijn partij het college in wil. ,,Het is de hoogste tijd dat wij gaan besturen”, zei Achbar kort voor de verkiezingen. Kuzu nu, op de vraag of hij beschikbaar is als wethouder: ,,Ik vind het te vroeg om daarop vooruit te lopen, maar het is nooit mijn ambitie geweest. Ik zie mezelf vooral als volksvertegenwoordiger.” Lijsttrekker Faouzi Achbar zegt blij te zijn met de komst van Kuzu: ,,Heel mooi dat Tunahan de stem van de kiezer zo serieus neemt.”

Kuzu zit in de Kamer sinds 2012, de eerste twee jaar als PvdA-Kamerlid, daarna namens Denk. Hij was niet het enige Kamerlid op de Rotterdamse kieslijst: ook Ja21-Kamerlid Joost Eerdmans stond dit jaar in Rotterdam op de lijst, als lijstduwer voor Leefbaar Rotterdam. Hij kreeg 1975 stemmen, maar blijft in Den Haag.

Rotterdam gaat op zoek naar een nieuwe coalitie. Of dat zo lang gaat duren als iedereen denkt, is maar de vraag. Je eigen coalitie bouwen? Dat kan hieronder!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.