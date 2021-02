Turkse familie vijf keer doelwit beschietingen: verdachte vast, maar schutter nog spoorloos

In het onderzoek naar de beschietingen van een vijftal panden van een Turkse familie in Rotterdam heeft de politie een verdachte aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man uit Amsterdam. Hij is volgens de politie niet de schutter, die is nog spoorloos.

Het rechercheteam heeft wel een klein aanknopingspunt in de klopjacht op de schutter: hij is linkshandig. Dat werd opgemerkt toen beelden van beveiligingscamera's werden bekeken. De serie beschietingen, telkens 's nachts, begon in de nacht van 17 op 18 januari. Toen werd een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam onder vuur genomen en een dag het kantoorpand van de zelfde eigenaar. Op de beelden is te zien dat met het zelfde wapen, voorzien van een geluiddemper, werd geschoten.

Kogelregen

Enkele dagen later was het de woning van de zoon van de eigenaar in Capelle aan den IJssel werd beschoten: twee keer in twee dagen. Inmiddels heeft de politie daar ook beelden van en die zijn vanavond getoond in Opsporing Verzocht. Daarop is te zien dat ook daar een linkshandige man met een zelfde type wapen, inclusief geluiddemper, er na de kogelregen vandoor gaat.

Volledig scherm De woning in Capelle aan den IJssel. Ook daar vlogen de kogels door het raam. © Opsporing Verzocht

Twee weken geleden was weer een ander familielid doelwit van een schietpartij. Aan de Sint-Jacobstraat in Rotterdam-Centrum vlogen de kogels door de ruit van een schoonheidssalon die op naam staat van de dochter van de restauranteigenaar. Vermoedelijk is ook daarbij een geluiddemper gebruikt, want pas de volgende ochtend werden de kogelgaten ontdekt door een voorbijganger. Van die beschieting zijn geen bewakingsbeelden en ook is niet helemaal duidelijk wanneer precies er geschoten is.

Criminele circuit

De politie meldt dat er reden is om aan te nemen dat de dadergroep een band heeft met Amsterdam. De 19-jarige inwoner van die stad die is aangehouden is vermoedelijk als chauffeur van een vluchtauto betrokken geweest bij de beschietingen. Die zouden volgens bronnen in het criminele circuit ter intimidatie zijn bedoeld. Ingewijden zeggen dat de eigenaar van de Capelse woning binnen het drugsmilieu een schuld heeft openstaan. De man verblijft momenteel in Turkije.



Volgens bronnen was hij in mei 2019 het doelwit van een moordaanslag toen hij op de Essenburgsingel in Rotterdam-West werd neergeschoten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.