Tuschinski: Joods-Poolse Rotterdammer met lef én minnares

Het tot leven wekken van de bijzondere (liefdes)geschiedenis van Abraham Tuschinski. Dat is de gedachte achter de eerste historische roman over de bioscoopmagnaat die gisteren werd gepresenteerd in Rotterdam, de stad waar de Joods-Poolse marktkramerszoon in 1904 als achttienjarige met niks arriveerde.

Mei 1912, ergens in Crooswijk. Tuschinski loopt te flyeren voor zijn bijna één jaar oude bioscoop Thalia aan de Coolvest in de Zandstraatbuurt. Een kapper vertelt de migrant met zijn Poolse accent dat hij weinig toekomst ziet in bioscopen. 'Films en variété zijn vertier voor de armen waar rijke lui hun neus voor ophalen'. Als Tuschinski hem uitlegt dat zijn bios geen achterafzaaltje is met klapstoelen maar een écht theater met rode loper en luxe stoelen waar de rijken vanzelf op af zullen komen, schudt de barbier het hoofd. 'Rijken komen alleen als andere rijken ook gaan en die moet je eerst verleiden met vrijkaarten, een hapje en een drankje'. Tuschinski vraagt zich hardop af wat dat wel niet kost. Dan geeft de kapper hem een tip: zie het als een investering. Een half uur later laat de bioscoophouder vrijkaarten maken. De basis voor het succes van zijn imperium is gelegd.

Onderzoek en fantasie

Deze passage las schrijfster Tanya Commandeur gisteren voor bij de presentatie van Uit Liefde, Meneer Tuschinski. Een op historisch onderzoek gebaseerde roman, ingekleurd door haar fantasie waar informatie ontbrak of twijfel bestond. De schrijfster probeerde zich dan in te leven in de personages, wat ze gezegd of gedacht zouden kunnen hebben.

Ze stuitte op Tuschinski's naam tijdens research in het digitale stadsarchief. ,,Ik was bezig met mijn vorige boek over mijn straatarme Rotterdamse betovergrootvader die naar Amerika trok. Tuschinski liet ook alles achter, kwam zonder een cent naar Rotterdam en bouwde in no time een bioscoopimperium op. Ik was meteen gefascineerd en wist: mijn volgende boek gaat over hem."

Minnares

De titel van de roman verwijst naar woorden van Johanna 'Jet' Bood. Zij was de vrouw van Hermann Ehrlich, Tuschinski's zakenpartner én zwager, en zou ruim twintig jaar lang de minnares zijn van de bioscoopmagnaat. ,,Jet sprak de woorden omdat Abraham niet echt voor haar koos. Zij scheidde voor hem maar hij niet voor haar, zo vertelde dochter Fifi mij", zegt Commandeur.

Door het privéleven van de hoofdpersoon ook te belichten, hoopt ze een beeld te schetsen van iets waarop jarenlang een taboe rustte binnen de families Tuschinski, Ehrlich én Gerschtanowitz. Die laatste maakte eveneens deel uit van het bioscoopimperium. Herman Gerschtanowitz was Abrahams derde zakenpartner.

'Geen leuk verhaal'