Tussen de 100 en de 150 ongelukken in de regio door ijzel, vanochtend minder glad

updateDe temperaturen zijn weer boven het vriespunt en code oranje is sinds 06.00 uur vanochtend opgeheven, maar de gladheid heeft vannacht tot veel problemen geleid in Rotterdam en omgeving. Bij de ambulancedienst stroomden de meldingen zondagavond binnen. Volgens de politie zijn er tussen de 100 en de 150 ongelukken in de regio gemeld.

De A15 bij de Thomassentunnel is zondagavond in beide richtingen afgesloten geweest vanwege meerdere ongelukken. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat moest de A15 tijdelijk dicht om de boel weer op te ruimen. ,,Vanwege de gladheid zijn auto's om hun as gaan draaien. Als het niet nodig is, ga dan niet de weg op. Als je wel moet rijden, wees dan heel voorzichtig.’’ Ook de A20 tussen Maasdijk-Oost en Maasluis was tijdelijk dicht geweest vanwege een ongeluk.

Op de A12 bij Bleiswijk is een vrachtwagen in een sloot beland. De chauffeur is door de hulpdiensten uit het voertuig gehaald. Hij was aanspreekbaar en kon zelf naar de ambulance lopen om nagekeken te worden.

Extreem druk

Ook de ambulancedienst heeft het zondagavond erg druk gehad. ,,Van valpartijen tot ongelukken met voertuigen”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. ,,Maar geen ongelukken met zwaar letsel”, volgens de politie.

Volgens een woordvoerder van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam was het zondagavond 'echt alle hens aan dek.’ ,,Het is extreem druk en heel hard werken. Op dit moment liggen onze IC-bedden vol en hebben we nog tien bedden over voor opname. Maar wordt spannend of tijdens de wissel van de diensten genoeg personeel naar het ziekenhuis kan komen vanwege de gladheid.’’

Code oranje

Vanaf een uur of zes op zondag trok er een neerslaggebied van Zeeland naar Groningen over het hele land. Hierdoor kreeg heel Nederland te maken met ijzel of opvriezende regen. De ANWB waarschuwde zondagmiddag al voor ‘spiegelgladde wegen’ en Rijkswaterstaat riep mensen op om niet de weg op te gaan, tenzij het echt niet anders kon.

Sinds zondagmiddag heeft Rijkswaterstaat wegens de gladheid ruim 13 miljoen kilo zout gestrooid. De strooiwagens reden tijdens deze werkzaamheden zo’n 140.000 kilometer. Ook in Rotterdam gingen de strooiwagens op pad. In totaal heeft Rijkswaterstaat dit jaar bijna 32 miljoen kilo zout gestrooid.

