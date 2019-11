Niet duidelijk of VGZ-klan­ten volgend jaar wél altijd in het Ikazia Ziekenhuis terecht kunnen

6:00 Zorgverzekeraars hebben hun nieuwe premies bekend gemaakt en daardoor weten klanten waar ze aan toe zijn. Dit geldt echter niet voor alle VGZ-klanten. Die verzekeraar is nog in gesprek met het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis, waardoor niet zeker is of wéér een patiëntenstop kan ontstaan. Dat was dit jaar wel het geval en leidde tot problemen.