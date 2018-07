Twaalf jaar cel voor Tijan S. voor dodelijke schietpartij Ingomar Yildirim

Feyenoord viert 110-jarig jubileum op Open Dag

14:28 De Open Dag van Feyenoord is in volle gang! Supporters van de Rotterdamse club, die vandaag haar 110e verjaardag viert, kunnen in De Kuip getuige zijn van een uitgebreid programma met onder andere - geheel volgens de traditie - de helikopter met nieuwe spelers die op het veld landt.