Twee aanhoudingen na protest Extinction Rebellion bij Africa Adaptation Summit

Gasfles ontploft in vuilniswa­gen in Rotterdam-Zuid

Het opgehaalde huisvuil in een afvalwagen van de gemeente Rotterdam in de wijk Charlois is maandagochtend in de brand gevlogen toen een gasfles in de wagen plat gewalst werd en explodeerde. Volgens de vuilophalers zat de fles tussen het huisvuil bij een van de woningen in een woonwijk de Wielewaal.

14:23