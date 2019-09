Twee aanhoudingen na schietpartij Alexandrium

videoDe politie heeft twee personen aangehouden in het onderzoek naar de schietpartij bij winkelcentrum Alexandrium. Het gaat om inzittenden van een Range Rover die onder vuur is genomen. De politie kreeg vanochtend meerdere meldingen van schoten in de buurt van het winkelcentrum Alexandrium. Eenmaal ter plaatse werden twee auto's met kogelgaten aangetroffen. Waarschijnlijk is ook iemand slachtoffer geworden van carjacking. Het onderzoek is in volle gang.

Volgens getuigen zouden de inzittenden van een Range Rover zijn beschoten door personen in een grijze auto. Mogelijk schoten de passagiers uit de Range Rover terug waarna de schutters er vandoor gingen. Op de Hoofdweg zouden de schutters een auto hebben klemgereden en ‘gecarjackt’. ,,Dit scenario hebben wij ook gehoord en het wordt onderzocht’’, zegt een politiewoordvoerder. De twee inzittenden van de Range Rover zijn in elk geval aangehouden voor nader verhoor. ,,Wij gaan onderzoeken wat hun rol is geweest.‘’

De politie doorzocht na de schietpartij een woning aan de Mertensstraat, vlakbij het winkelcentrum. ,,Deze woning kwam tijdens het onderzoek in beeld‘’, vertelt een politiewoordvoerder. Mogelijk wordt later vandaag bekend of er iets is aangetroffen in de woning.



Een 70-jarige bewoner van het Poolsterplein zag de passagiers van de Range Rover - waaronder een vrouw - na de schietpartij drie kwartier lang met de politie op het plein zitten. ,,Het waren dertigers. De vrouw droeg een groen trainingspak en was onder de indruk.‘’



Volgens de politie raakte het mogelijke slachtoffer van de carjacking niet gewond . De politie liet eerder weten te denken dat de twee beschoten auto's met elkaar te maken hebben. De hulpdiensten sloegen na de schietpartij snel groot alarm . ,,Er is nog veel onduidelijk op dit moment, omdat het over een groot gebied gaat en veel getuigen opgevangen moeten worden. Daarom is er opgeschaald en komen de hulpdiensten met veel mensen bij elkaar‘’, aldus de politie op Twitter. De politie doet in de omgeving op drie verschillende plaatsen onderzoek.

Volledig scherm De beschoten auto heeft een kogelgat in de voorruit. © MediaTV

In winkelcentrum Alexandrium ging rond 10:35 uur het alarm af. Het is nog onduidelijk of toen het gehele winkelcentrum is ontruimd. Bij veel winkels gingen de rolluiken omlaag. Personeel en klanten van de H&M gingen direct via de nooduitgang van de winkel naar buiten naar het plein bij de Schorpioenstraat. Behalve politie zijn ook de brandweer en ambulances ter plaatse. ,,We hebben zoiets nog nooit meegemaakt’’, zegt een winkelmedewerkster. Medewerkers van de Benu Apotheek aan de Kreeftstraat besloten de winkel vandaag dicht te houden. In de loop van de middag gingen steeds meer winkels weer open.

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De McDonald's werd ook geraakt door kogels. © AD

Volgens getuigen zou ook een ruit van de McDonald’s zijn geraakt door kogels. Er is veel politie op de been. Vanwege het onderzoek is de nabijgelegen Duikerstraat afgesloten. Buslijn 36 rijdt in beide richtingen via een omleiding, meldt de RET.

Leerlingen van middelbare school Meerpaal aan de Kreeftstraat mogen ‘het pand absoluut niet verlaten, zegt een woordvoerder van de school.

De politie heeft bij het Centrum Jeugd & Gezin aan de Weeggschaalhof 24 een ruimte ingericht waar getuigen zich kunnen melden. Ook staan hulpverleners klaar om nazorg te verlenen. Volgens medewerker Tanja van der Hoek renden na de schietpartij drie ooggetuigen het pand binnen, waaronder een moeder met een baby. ,,Ze waren in shock (...) onwerkelijk zo'n geweldsexplosie om de hoek.‘’