Twee auto’s botsen op elkaar, bestuurder naar het ziekenhuis

Scooter van de Sambalman in brand gestoken: ‘Het wordt een hele rotte maand’

De scooter van de Sambalman, de man die al jaren zijn zelfgemaakte sambal en sauzen verkoopt aan het Rotterdamse uitgaanspubliek, is hoogstwaarschijnlijk in de nacht van woensdag op donderdag in brand gestoken. Hij heeft een foto van de uitgebrande scooter geplaatst op zijn Facebookpagina. Hij weet niet wie het gedaan zou kunnen hebben.

27 mei