Twee doden bij liquidatie in Rotterdam-Beverwaard

Politiewoordvoerder Sandra van der Hoogt vertelt dat de politie ook nog onderzoek doet naar het vuurwapen. ,,We weten dat er vaak is geschoten, dat weten we van de getuigen, maar zien we ook aan het aantal kogelinslagen. Maar wat voor wapen er precies is gebruikt weet ik nu nog niet."



Mogelijk was de auto van de dader(s) donker gekleurd. De politie roept mensen in de buurt op om camerabeelden te delen. Zelf zijn agenten bezig met het maken van 3D-opnamen om de zaak te kunnen reconstrueren.



Volgens omwonenden woonde één van de slachtoffers in de buurt van de okej vab de liquidatie. Hij zou de vader zijn van twee kinderen. Het andere slachtoffer zou een vriend van de buurtbewoner zijn.