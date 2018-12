Twee en vier jaar cel voor echtpaar dat duizenden euro's van bejaarden roofde

Het koppel uit Capelle aan den IJssel sloeg toe in verzorgingstehuizen door het hele land. Ruscha K. deed zich meestal voor als iemand van de thuiszorg en wist zich met een praatje bij de ouderen naar binnen te kletsen. Als ze eenmaal binnen was, werden de ouderen beroofd van geld en sieraden. Enkele slachtoffers waren 86, 95 en 97 jaar. K. moet daarom vier jaar de gevangenis in heeft de Rotterdamse rechtbank vandaag besloten. Tien babbeltrucs en twee pogingen daartoe zijn bewezen verklaard.

Dierbare herinneringen

,,Bij het bepalen van de ernst van de feiten zijn niet alleen de schade, hinder en het verlies van dierbare herinneringen van belang voor de rechtbank. Waar het vooral om gaat is dat de daders van deze diefstallen op doortrapte wijze misbruik hebben gemaakt van het vertrouwen dat bejaarde, veelal hulpbehoevende slachtoffers, in hun eigen woning stellen in zorgverleners”, aldus de rechtbank.

Giulio N. moet twee jaar de cel in. Bij hem zijn vier babbeltrucs bewezen verklaard. Ook is hij veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw en haar oma. Tijdens de eerdere zitting was een van de slachtoffers in de zaal. Zij gaf aan hoeveel impact de diefstal op haar heeft gehad.