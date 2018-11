Twee extra concerten Marco Borsato in De Kuip

Column ‘Het was roddeltijd in dit overheids­kan­toor’

8:44 Het ongeboren kindje moesten we nog erkennen. Dat bleek niet makkelijk. Her en der, op Zuid en Noord, konden we op korte termijn niet meer terecht. Hoogvliet had, voor een dikke week later, gelukkig nog een gaatje. Daar arriveerden we woensdagmorgen, ruim op tijd.