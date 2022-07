Twee gewonden (15 en 18) bij steekpartijen in centrum van Rotterdam

Mondkapjes zijn terug in Rotterdam­se ziekenhui­zen, personeel verplicht om mondneus­mas­ker te dragen

De mondkapjes zijn terug van weggeweest. In de Rotterdamse ziekenhuizen is het personeel weer verplicht een mondneusmasker te dragen. Patiënten en bezoekers wordt het niet opgelegd, maar zij worden wel heel dringend verzocht ook die beschermmaatregel in acht te nemen.

7:00