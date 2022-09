Twee gewonden bij schietpartij op Goudse Rijweg

Update Brand in machineka­mer van schip dat op Noordzee ligt is geblust, niemand is gewond geraakt

Op een schip dat voor de kust van de Maasvlakte ligt in de Noordzee heeft vanmorgen vroeg enige tijd brand gewoed in de machinekamer. De brand is inmiddels uit, er zijn - voor zover bekend - geen gewonden gevallen.

11:42