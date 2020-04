Twee gewonden bij steekpartij aan de Westzeedijk in Rotterdam-Delfshaven

Video Voor RET-chauffeurs is het een rare tijd om op de tram of bus te zitten

12:11 Een passende dienstregeling maken voor het afgeschaalde openbaar vervoer tijdens de coronacrisis blijkt geen sinecure. Voortdurend moeten in Rotterdam aanpassingen gedaan worden. Ondertussen staan buschauffeurs en trambestuurders paraat om in te springen als het ergens in de stad toch even te druk dreigt te worden.