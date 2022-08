Twee gewonden na steekpartij in Rotterdam-West, één aanhouding

Ze moesten muizen vangen in verzor­gings­te­huis, maar de katten zijn nu dikke maatjes met bewoners

Ze werden in huis genomen om muizen te vangen, maar de twee voormalige zwerfkatten Fanta en Ruby bleken veel meer dan alleen goede jagers. De pluizenbollen zijn dikke maatjes geworden met de bewoners van Woonzorgcentrum Rijckehove in Capelle aan den IJssel. ,,Er is zelfs strijd onder bewoners bij wie de kat op de kamer gaat slapen.”

8 augustus