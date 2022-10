Twee huizen in Rotterdam-Vreewijk na uitslaande brand voorlopig onbewoonbaar

De bewoners zagen eerst zware rook, maar later ontwikkelde zich dat tot een uitslaande brand. Eén bewoner is ter plekke door ambulancepersoneel gecontroleerd op rookvergiftiging. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

Deelscooters gaan in vlammen op in Rotterdam-Oost, mogelijk door brandstichting

Volgens de brandweer zullen de herstelwerkzaamheden lange tijd in beslag gaan nemen. ,,Er is een deel van het plafond gesloopt om te kijken of de brand daar geblust was", aldus de woordvoerder. ,,De melding van de brand kregen we rond 22.00 uur binnen, het sein brand meester kon pas om 0.00 uur gegeven worden. Momenteel doen we onderzoek naar de oorzaak van de brand.”