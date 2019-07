Twee jaar cel voor man (29) die met hamer uit auto stapte en dodelijk ongeluk veroorzaakte

De rechter oordeelt dat Van den H. roekeloos rijgedrag vertoonde en geen enkel oog had voor het gevaar dat hij creëerde. ,,Ik realiseer me dat geen enkele straf recht kan doen aan het verdriet van de nabestaanden”, sprak de rechter in de rechtbank van Den Haag. Wel ziet zij dat van opzet geen sprake was en daarom vindt zij de eis van zes jaar ‘veel te lang’.

De rechter laat meewegen dat Van den H. zich bewust is van zijn schuld en veel berouw toont. Ook wil hij werken aan zijn persoonlijkheidsproblematiek. Daarom veroordeelt zij hem tot een gevangenisstraf van drie jaar waarvan een voorwaardelijk met aftrek van het voorarrest. Hij heeft een proeftijd van twee jaar en mag vier jaar niet autorijden.

Vier broers

In de Volkswagen Polo zaten vier broers en de vriendin van een van hen. Een van de broers overleed ter plekke, de vriendin overleed die nacht in het ziekenhuis. Een andere broer zal nooit meer de oude worden. Hij kan niet meer lopen en praten en is er nog steeds erg slecht aan toe.

De irritatie die voorafging aan het dodelijke ongeluk ontstond al voor de Algerabrug, toen Richard van den H. zich ergerde aan het rijgedrag van de Volkswagen Polo. Die ergernis groeide en veranderde in een ruzie. Van den H., die uit Krimpen aan den IJssel komt, moest na de brug naar links naar zijn woonplaats. De Polo ging rechtdoor richting Lekkerkerk. Van den H. besloot het er niet bij te laten zitten en achtervolgde de auto zes kilometer lang.

Hamer

Uiteindelijk lukte het hem de Polo in te halen en tot stilstand te dwingen op de N210. Hij stapte uit zijn auto met een hamer in zijn hand en liep op de auto af. Een van de broers die het ongeluk overleefde, verklaarde twee weken geleden in de Haagse rechtbank dat zij snel hun deuren op slot deden en aan de blik in de ogen van Van den H. zagen ‘dat hij gek was’. Van den H. was onder invloed van cocaïne en cannabis.

De bestuurder van een wit bestelbusje zag te laat dat de auto’s stil stonden op de provinciale weg waar je 80 kilometer per uur mag rijden. Hij knalde in volle vaart achterop de Polo. Ook hij wordt vervolgd voor dood door schuld in het verkeer.

Bloemen op de plek van het ongeval op de N210 tussen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek.