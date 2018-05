Twee jaar cel voor partner oud-raadslid voor drogeren en verkrachten tiener

De Rotterdamse rechtbank heeft R. veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Twee weken geleden bekende hij in de rechtszaal dat hij seks had met het 14-jarige slachtoffer. Ook maakte hij foto's van de jongen terwijl hij seks had met V.

De jongen kreeg pillen toegediend van het tweetal waardoor het zwart werd voor zijn ogen en hij niet meer goed kon lopen. De rechtbank rekent het R. zwaar aan dat er 'op grove wijze misbruik is gemaakt van een kind'. De jongen was op zoek naar zijn seksuele identiteit en sprak met V., die in 2010 lijsttrekker was voor de Capelse D66, af via een homosite. Zijn vriend en mede-verdachte R. was ook van de partij. R. verklaarde voor de rechtbank hoe zij allebei seks hadden met de knul. Zijn moeder las in de rechtbank een indringende verklaring voor waarin ze beschreef hoeveel de nacht afgelopen juli met haar zoon heeft gedaan.

V. wordt nog onderzocht in het Pieter Baan Centrum en moet later in het jaar voor de rechtbank verschijnen. R. moet behalve naar de gevangenis een schadevergoeding van 2600 euro betalen aan het slachtoffer en ambulante behandeling accepteren bij een forensisch psychiatrisch kliniek. Uit onderzoeken blijkt dat hij zwakbegaafd is en een borderline stoornis heeft. Hij is daarom verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.