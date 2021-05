Twee jongens (13) proberen naar een Frans bos te emigreren, maar worden van het treinstation geplukt

Marechaus­see vindt negen Albanezen in trailer in Hoek van Holland

12:08 De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag in Hoek van Holland negen Albanezen aangetroffen in een trailer, zo is vrijdag bekendgemaakt. Tijdens een uitreiscontrole sloeg de speurhond aan. Een 39-jarige man uit Oekraïne is aangehouden op verdenking van mensensmokkel.