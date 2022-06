Twee mannen (23 en 25 jaar) aangehouden voor aanslagen op woningen en bedrijven in Rotterdam

VIDEO/UPDATE Rotterdam­mer (30) ernstig gewond bij tweede aanslag op woning: ‘Hij zat onder het bloed’

Een 30-jarige Rotterdammer is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een aanslag op zijn woning aan het Piet Paaltjensplein in Rotterdam-Spangen. ,,Hij zat onder het bloed, het was verschrikkelijk’’, vertelt een buurvrouw.

6 februari