Twee mannen aangehouden, nadat ze drugs en telefoon over hek detentiecentrum gooiden

PVV: reinig de handscans in de Rotterdam­se haven tegen coronabe­smet­tin­gen

30 december De handscans voor vrachtwagenchauffeurs in de Rotterdamse haven zijn vies en potentiële coronabesmettingshaarden. Dat vindt de PVV in Rotterdam. Het gemeenteraadslid Maurice Meeuwissen vindt de hygiëne in de haven ‘slecht geregeld’.