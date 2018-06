Twee mannen aangehouden voor voorbereiden terroristisch misdrijf

Swaneveld over ontslag PVV: 'Pegida-mail is de druppel geweest'

17:15 De directe aanleiding voor het ontslag van de twee burgerraadsleden van de PVV is een mail over de mislukte Pegida-demonstratie. Fractievoorzitter Maurice Meeuwissen zou niet gediend zijn geweest van het advies van inmiddels ex-burgerraadslid Norbert Swaneveld om hier in de raadsvergadering vragen over te stellen. Dat zegt Swaneveld zelf. Meeuwissen wil ook na herhaaldelijk verzoek geen openheid van zaken geven.