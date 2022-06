Twee mannen aangehouden voor vuurwapenbezit na verkeerscontrole Slinge

Een auto viel daarbij op en agenten wilden het voertuig, met daarin drie mannen, staande houden. De bestuurder ging er alleen vandoor, waarop agenten de achtervolging inzette. Ze troffen de auto iets verderop aan, op de Langehorst.

Bijrijders gevlucht

De bestuurder, de 25-jarige Rotterdammer, zat nog in de auto. Hij werd aangehouden. De twee bijrijders waren gevlucht. Een van hen, de 23-jarige Papendrechter, werd later ook aangehouden. De politie is nog op zoek naar de derde inzittende van het voertuig.

Een getuige had de auto zien rijden en had gezien dat er een persoon was weggerend en een voorwerp weggooide. Later bleek dat een vuurwapen te zijn. Het wapen is direct veiliggesteld en in beslag genomen.

Tipgeldregeling

Het aanpakken van vuurwapenbezit is voor politie, Openbaar Ministerie en gemeente van groot belang. Om dit in terug te dringen in de stad, neemt Rotterdam een aantal maatregelen, zoals de tipgeldregeling.

