Twee mannen aangehouden voor vuurwapenbezit tijdens verkeerscontrole op Slinge

Hardleerse automobi­list rijdt voor de vijfde keer in drie maanden tijd zonder rijbewijs

Een hardleerse automobilist is woensdagmiddag voor de vijfde keer in korte tijd aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs. Op de snelweg viel hij op omdat hij wel erg langzaam reed. De politie hield hem daarom staande. Wat bleek: de man had in de afgelopen drie maanden al vier keer eerder een boete ontvangen, voor precies dezelfde overtreding.

16 juni