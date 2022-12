Twee mannen in Schiedam aangehouden voor betrokkenheid bij schietpartij met drie gewonden

Hardrij­ders opgelet: hier staat de eerste flexflit­ser in de regio (en er volgen er nog meer)

Een primeur voor de Westzeedijk in Rotterdam: daar staat sinds donderdag de eerste flexflitser in de regio. De verplaatsbare flitspaal blijft twee maanden langs de rijbaan staan en is 24 uur per dag actief. Met de flexflitsers wil het Openbaar Ministerie (OM) het aantal verkeersongevallen in het land terugdringen.

12:34