Twee mannen met bivakmutsen plegen straatroof op klaarlichte dag in IJsselmonde

Tesla afgebrand in Prinsen­land, politie vermoedt brandstich­ting

Een Tesla-eigenaar in de Rotterdamse wijk Prinsenland heeft een nogal ongelukkige nacht achter de rug. De autobezitter zag zijn auto letterlijk in rook opgaan, want zijn Tesla brandde af. Vermoedelijk is de brand aangestoken, zegt de politie, die getuigen zoekt.

11:28