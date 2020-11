Twee mannen met vuurwapen overvallen woning Fred van Leer en delen klappen uit

Update Grote brand in Hoek van Holland: vlammen slaan uit dak van kringloop­win­kel

17 november In een kringloopwinkel aan de Zekkenstraat in Hoek van Holland is dinsdagavond een grote brand uitgebroken. De vlammen kwamen uit het dak van het pand. De brand woedde ook in de loods van een tuinspecialist. De brandweer kwam met veel wagens ter plaatse om de grote brand te blussen.