Twee mannen vluchten weg met kindje achterin de auto na beroven winkel

video Been geampu­teerd, maar René (52) ‘laait en lost’ weer in haven: ‘Ik moet buiten zijn, onder de mensen’

In juni werd zijn linkerbeen geamputeerd, in oktober banjerde René van Reine (52) alweer over het Vlaardingse haventerrein. Een kantoorbaan zag-ie niet zitten, hij is het liefst aan het laaien en lossen met zijn collega’s. ‘Houd je poot stijf, René!’

28 januari