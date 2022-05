Twee opgepakte Nederlanders blijven nog zeker twee weken vastzitten in Tirana

met video Met gierende banden weg uit Tirana? Nee, Adrie heeft nachtje bijgeboekt: ‘Het is genieten hier’

Duizenden supporters maakten de ingewikkeldste reizen om Feyenoord in Tirana naar de overwinning te kunnen schreeuwen. Een dag na de verloren finale overheerst trots, géén spijt. ,,Hier hebben we het over twintig jaar nog steeds over.”

26 mei