Twee Rotterdamse moorden hebben waarschijnlijk met elkaar te maken: ‘Het was een wraakactie’

Rotterdam­mer (27) slaat agent in gezicht na kwijtraken scooter, stroom­stoot­wa­pen ingezet

Een 27-jarige Rotterdammer heeft een politieagent in zijn gezicht geslagen nadat die agent zijn scooter in beslag had genomen. De agent voelde zich genoodzaakt het stroomstootwapen in te zetten om de man in bedwang te houden.

8 juni