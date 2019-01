Twee Rotterdamse terreurverdachten weer op vrije voeten

Rotterdam krijgt er een vaargeul (én onbewoond eiland) bij

19:11 Met de oplevering van een nieuwe vaargeul, eind deze maand, is Rotterdam óók in een klap een onbewoond eiland rijker. Het eilandje is ontstaan door het rechttrekken van de Delftse Schie ter hoogte van Overschie, waardoor binnenvaartschippers zich niet meer door twee haakse bochten hoeven te manoeuvreren. Door een bruggetje is het stukje land straks bereikbaar voor iedereen.