Twee schepen gezonken bij Botlekbrug, personen te water geraakt

Trouwe bezorger AD neemt krant mee in zijn graf

19 juli De Brielse bezorger Ger de Weijer was zo begaan met het AD dat hij deze krant meeneemt in zijn graf. De dinsdag op 67-jarige leeftijd overleden kankerpatiënt wordt maandag in zijn woonplaats begraven. ,,Het AD van die dag móét dan op zijn kist liggen, want dat was zijn favoriete krant’’, vertelt zijn broer Johan.