Twee Sturm Graz-supporters aangehouden in aanloop naar wedstrijd tegen Feyenoord

Is deze nieuwe kreeften­van­ger de oplossing voor de Amerikaan­se veelvraat in onze sloten?

Ze zijn met veel, met miljoenen zelfs. Maar welkom is de exotische Amerikaanse rivierkreeft allerminst. De beestjes zijn veelvraten die veel schade aanrichten. Maar ze bestrijden blijkt tot nu toe moeilijker dan gedacht. Een proef in Vlaardingen met een kreeftenvanger zou daar wel eens verandering in kunnen brengen.

7:14