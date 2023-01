Twee tips in zoektocht naar man die vorig jaar 13-jarig meisje heeft verkracht in centrum Rotterdam

De politie heeft twee goede tips gekregen in de zoektocht naar de man die begin vorig jaar een 13-jarig meisje heeft verkracht in het Museumpark in het Rotterdamse centrum. Haar belager lijkt eerst aardig, maar dwingt zijn slachtoffer dan naar het donkere park te lopen. In Opsporing Verzocht waren beelden van de mogelijk Spaanse man te zien, die zei sinds 2021 in Nederland en 27 jaar oud te zijn.

Het meisje is die bewuste dag van huis weggelopen. Uit boosheid had ze haar telefoon uitgezet. Als ze bij bekenden geen slaapplek kan vinden, blijft ze op straat zwerven in het Rotterdamse centrum. Op de Schiedamse Vest raken het meisje en de verdachte met elkaar aan de praat, waarna ze samen oplopen.

De man heeft een rugzak bij zich en pakt later zijn fiets. Hij spreekt Engels. Eerst vriendelijk, maar zijn toon wordt al snel dwingend.

Zwarte broek, jas en hoodie

Omdat ze bang is dat hij een wapen in zijn rugzak heeft, slaat ze niet op de vlucht of roept om hulp. De man dwingt haar naar het Museumpark te lopen, waar hij haar in de Rozentuin verkracht. Opnieuw dwingt hij haar mee te lopen, nu naar de andere kant van het park, richting het Vasteland. Daar stapt hij op zijn fiets en rijdt weg richting Maastunnel.

Het meisje blijft ontredderd achter en is tien maanden na het zedendelict nog altijd getraumatiseerd. De politie wacht eerst het DNA-onderzoek af en heeft aanvankelijk twee andere verdachten op het oog, maar onlangs bleek dat zij niets met de verkrachting te maken hebben. Daarom komt de politie nu pas met beelden naar buiten.

De verkrachter, droeg die avond een donkere of zwarte broek, jas en hoodie. Hij vertelt zijn slachtoffer dat hij uit Spanje komt, 27 jaar oud is en dan acht maanden in Nederland verblijft. De politie verwelkomt alle informatie om meer over hem te weten te komen.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.