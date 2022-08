Twee zwaargewonden na aanrijding tussen scooter en auto op de Blaak

column Rotterdam had er, als het nét even anders gelopen was, hetzelfde uit kunnen zien als Napels

Maanden geleden verloor Feyenoord van AS Roma, maar mijn favoriete Rotterdammer weent nog bittere tranen. Het leed zit zo diep dat zelfs een stedentrip naar Rome te veel emoties opwekte. Napels dan? Met verhalen over pasta, pizza’s en Peroni’s wist ik hem over te halen. Dat de temperatuur daar niet om te harden is in de zomer, vertelde ik natuurlijk niet.

9 augustus