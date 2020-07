Tweede NL-Alert om rook door brandend schip in Waalhaven: ‘blussen duurt nog uren’

Raadplaat Iedereen herkent dit gebouw, maar wat staat er op het gele bordje ernaast?

22:00 Nee, de raadplaat van deze week is geen onoverkomelijk probleem. Want wie kent dit huis niet? Waar we benieuwd naar zijn is in welk jaar deze kiek is geschoten en welke instelling toen de hoofdbewoner was van dit pracht-complex. Het gele bordje rechtsonder geeft al een kleine hint.