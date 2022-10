Tweede schietpartij in twee nachten: entree van flat aan Joost Banckertsplaats vol kogelgaten

Niek woont met ouders in een groot herenhuis: ‘Tien minuten fietsen en dan zit ik in centrum van Rotterdam’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Aanstormend deejaytalent Niek Langerak kan er nog steeds niet over uit: waarom werden tijdens de avondklok winkels geplunderd en kapotgeslagen? „Je hebt altijd relschoppers, maar dat ging echt te ver.”

