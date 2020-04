Tweede verdachte aangehouden voor overval goudwisselkantoor

Column Onthouden hè, jongens, dat er dus ook heel veel mensen gewoon genezen

11:12 Ik ging mijn euthanasieverklaring eens opfrissen. Dat klinkt somberder dan het is. Bij ons thuis was euthanasie een doodnormaal onderwerp. De enige reden dat we er aan de keukentafel nooit over praatten, was omdat we geen keukentafel hadden. Daar was de keuken te klein voor.