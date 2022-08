Tweede verdachte opgepakt voor beschieting woning, man verdacht van ‘poging doodslag dan wel moord’

De woning aan de Avenue Carré werd vorige week twee keer in twee dagen beschoten . Een 21-jarige man uit Rotterdam werd donderdag 28 juli aangehouden op verdenking van poging tot moord. Maandag werd een tweede verdachte aangehouden op verdenking van poging doodslag dan wel moord. De rol van beide mannen in deze zaak wordt onderzocht.

Eerste melding

Aan de hand van camerabeelden uit de omgeving en buurtonderzoek kreeg de politie twee verdachten in het vizier. De verdachte die maandag werd aangehouden, zit in volledige beperking. De verdachte die eerder was aangehouden, is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij mag zijn proces op vrije voeten afwachten. De officier van justitie is het niet eens met de beslissing en gaat in beroep.