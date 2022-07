Tweede verdachte opgepakt voor schietpartij die Siki Martina het leven kostte

Siki (31) bracht zondag­avond zijn kinderen thuis, kort daarna werd hij doodgescho­ten

De eerste verdachte van de schietpartij waarbij Rotterdammer Siki Martina om het leven kwam, is opgepakt in Barendrecht. De politie jaagt nog op een tweede man, die ook te zien is op beelden bij metrostation Coolhaven in Rotterdam-West. De vluchtauto is gevonden: met kogelinslagen.

13 juli