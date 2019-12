Tweeduizend Feyenoord-fans naar Porto, maar waarschijnlijk mogen ze wedstrijd niet zien

Dieven stelen peperduur kerstmaal uit supermarkt: 45 diepvries­kreef­ten en 15 pakken garnalen

20:56 Twee mannen van 31 en 33 jaar probeerden vanmiddag in een supermarkt in Capelle Oostgaarde een bijzonder riante kerstmaaltijd bij elkaar te stelen. Ze verlieten de winkel met maar liefst 45 diepvrieskreeften en 15 verpakkingen diepvriesgarnalen. De politie kon het duo korte tijd later aangehouden.