Tweetalig onderwijs vanaf de kleuterklas: ‘Groep 7 of 8 lijkt mij vroeg genoeg om Engels, Frans of Duits te leren’

Hoe is het toch mogelijk dat een rechter beslist dat mensen, die absoluut niet voor hun huisdier kunnen of willen zorgen, toch weer de kans krijgen om een huisdier te nemen. Sterker, ze krijgen hun zwaar verwaarloosde dieren gewoon weer terug. Het heen en weer gezwets van, ik dacht dat er wel voor gezorgd zou worden door die of die, word ik helemaal onpasselijk van. In voorkomend geval van ziekenhuisopname is er altijd wel iets te regelen. Een pension of asiel. Ik zou zeggen: zet de eigenaar en zijn vriendin ook eens een weekje (of maand) zonder eten en drinken. Misschien dat dan dat kwartje valt. En de taak/werkstraf die wordt gegeven is ook een lachertje. Alsof zij hier iets van leren.

J. de Vos, Oostvoorne

Te gek voor woorden

Het plan van Rotterdamse scholen om gelijk vanaf groep 1 tweetalig onderwijs te geven, vind ik te gek voor Nederlandse woorden. Juist in grote steden waar heel veel mensen met een migratieachtergrond én hier in Nederland geboren kinderen wonen, wordt op veel basisscholen geklaagd over de Nederlandse taalachterstand. Die achterstand is vaak op 15-, 16-jarige leeftijd vaak nog niet ingehaald, hoor ik zo om mij heen, en ik heb het dan niet over straattaal.

Quote Laat groep 1 lekker knutselen Marcel Heinsbroek

Begin eerst maar met onze kinderen de taal van ons land te leren. Groep 7 of 8 lijkt mij vroeg genoeg voor lessen in Engels, Frans of Duits. Kinderen horen en leren via radio, tv, computerspellen en onderling gebabbel al heel veel Engels. Laat groep 1 lekker knutselen; misschien komt er wel een bouwvakker, loodgieter of e-automonteur bovendrijven. Die hebben we, al dan niet meertalig, heel hard nodig.

Marcel Heinsbroek, Schiedam

Geef geld, geef medicijnen

Het is natuurlijk prachtig dat iedereen mag geloven wat zij of hij wil. Maar als het zo was dat er een God is en dat je haar of hem kunt vragen en bidden om voor vrede te zorgen, zou er allang geen oorlog meer zijn. Maar er zijn helaas nog steeds oorlogen over de hele wereld te betreuren en dat is nog nooit anders geweest. Dus als men de Oekraïners wil helpen: geef geld, geef medicijnen en andere zaken die men daar dringend nodig heeft en geef de vluchtelingen ruimhartig en liefdevol onderdak. Daar hebben zij meer aan dan aan bidden.

Gerda Vogelzang, Poortugaal

Militair doelwit

Als de mogelijkheid bestaat dat de haven van Rotterdam een militair doelwit wordt van Rusland laat de overslag van militaire goederen dan op de Maasvlakte plaatsvinden. Dit gebied is makkelijker te verdedigen en minder gevoelig voor schade aan burgerdoelen dan de haven in de binnenstad waar in recent verleden de overslag van militaire goederen plaats vond.

Ron van Drunen, Rotterdam

