Twijfel aan noodzaak verbreding A4

Video Fans Broeder­lief­de zijn woest: 'Ik wil gewoon mijn geld terug'

19:02 De spanning loopt op bij fans van Broederliefde. De kans is groot dat ze kunnen fluiten naar hun geld nu het concert in het stadion van Sparta is afgelast. Op sociale media spuwen de fans massaal hun gal, maar achter de schermen blijft het heel erg stil.