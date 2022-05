Twintig jaar geleden stond Feyenoord voor het laatst op de drempel van een Europese finale

Zeker 3200 Feyenoordsupporters zijn donderdag in Marseille om hun club naar de finale van de Conference League te schreeuwen. Olympique Marseille is de laatste horde op weg naar de eindstrijd in Tirana. De finalekoorts in Rotterdam begint steeds heftiger te worden: weer kan Feyenoord een Europese beker winnen.

In 2002 maakten club en Legioen een vergelijkbaar seizoen mee. De ‘Road to the Kuip’, waar de finale was, liep toen via Freiburg, Glasgow, Eindhoven en Milaan naar Rotterdam. En wat nu Marseille en The Road to Tirana is, was in 2002 Milaan.