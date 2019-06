Twitter giert om opmerking van Rotterdammer bij concert Rammstein

Zonnekijk­dag bij Kralingse Plas met speciale telescopen

18:55 Dat je niet recht in de zon moet kijken, zelfs niet bij een zonsverduistering, is een alom bekende les. Toch is de zon zeker de moeite waard om te bestuderen, vindt de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Daarom houdt de vereniging volgende week een landelijke Zonnekijkdag. Ook in Rotterdam kunnen liefhebbers onze favoriete vuurbal bewonderen.