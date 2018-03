Twitter ontploft na ommezwaai Tim voor Hellevoetse 'Temptation' Cherish

Man weigert te stemmen in bijzijn van moslima

17:16 In diverse Rotterdamse stembureaus zijn woensdag gespannen situaties ontstaan. Zo weigerde een kiezer in de wijk Hoogvliet geholpen te worden door de tweede voorzitter van het stembureau, omdat ze moslima is. De stemmer is daarop naar een ander stembureau gegaan.