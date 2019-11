Twitteraar roept kaartjesactie voor Ahmad Mendes Moreira in het leven

Postbus

Inmiddels hebben al zoveel mensen een kaartje gestuurd, dat de postbus van Excelsior uitpuilt. ,,We moeten de kaarten nu gaan ophalen bij het postkantoor, omdat het niet meer bij ons in de postbus past’’, zegt een woordvoerder van de voetbalclub.

,,Het incident met Ahmad heeft me enorm aangegrepen. Ik was boos dat dit in ons land en in 2019 nog steeds gebeurt’’, aldus initiatiefnemer Gerritsen. ,,Zwijgen vond ik geen optie en ik wilde geen gif de wereld in slingeren met een boze tweet.’’ Gerritsen zegt veel respect te hebben voor de wijze waarop de scheidsrechter reageerde en voor de openheid van de voetballer zelf. ,,Daarmee toonde hij echt lef.’’